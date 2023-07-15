Şehit Polis Fatih Dalgıç, Kabri Başında Anıldı
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'deki kabri başında anıldı. Törene, şehidin annesi ve yakınları ile birlikte birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Törenin ardından şehit polisin ailesi ziyaret edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.
Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ile vatandaşlar katıldı.
Törende, protokol üyeleri, şehidin mezarına kırmızı güller bıraktı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İl Müftüsü Bekir Gerek'in dua etmesiyle sona erdi.
Etkinliğin ardından katılımcılar, aynı mahalledeki şehit polisin ailesinin evini ziyaret etti.