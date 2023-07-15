Şehit Polis Fatih Dalgıç, Kabri Başında Anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'deki kabri başında anıldı. Törene, şehidin annesi ve yakınları ile birlikte birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Törenin ardından şehit polisin ailesi ziyaret edildi.