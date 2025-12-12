Şehit polis adına düzenlenen operasyonda 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BATMAN'da düzenlenen Şehit Polis Memuru Emre Albayrak operasyonunda, kent girişinde durdurulan TIR'da 37 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateşle şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın (27) isminin verildiği uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında kentin girişinde durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 35 kilo 800 gram skunk ile 2 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Arif ARSLAN/BATMAN,