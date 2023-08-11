Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası şehidin annesi Fatma ve babası Bayram Özdemir ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı. Teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (30), hastaneye kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Uğur Özdemir'in naaşı, öğle saatlerinde askeri uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi.

Şehidin annesi ve babası ile diğer yakınları göz yaşı döktü

Şehit Uğur Özdemir, Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası şehidin annesi Fatma ve babası Bayram Özdemir ile diğer yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Sağlık Bakan Yardımcısı Serdar Tolay, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Eyup Özkeçeci, Derya Bakbak, Bünyamin Bözgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ile kent protokolü katıldı. - GAZİANTEP