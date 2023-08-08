Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev teslimi yapıldı

Türkiye Tekstil Sanayi İş Verenleri Sendikası ile Jandarma tarafından Şehit Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev teslimi töreni valilik makamında yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cüneyt Özdemir ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi katıldı. Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada şehit olan Onur Doğan'a Allah'tan rahmet diledi ve şehitlerin fedakarlıklarını unutmayacaklarını belirtti. Vali Çiçek, Türkiye Tekstil Sanayi ve İş Verenleri Sendikası'na ve emeği geçenlere teşekkür etti ve evin tapusunu ailenin eline takdim etti.

Türkiye Tekstil Sanayi İş Verenleri Sendikası ile Jandarma tarafından Şehit Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev teslimi töreni valilik makamında yapıldı.

Teslim törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cüneyt Özdemir ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesi katıldı. Teslim töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Öncelikle 24.05.2022'de Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahçup etmesin" dedi.

Türkiye Tekstil Sanayi ve İş Verenleri Sendikası'na ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çiçek, konuşmasının ardından katılımcılar ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine evin tapusunu takdim etti. - KAYSERİ