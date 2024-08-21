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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı

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Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önk için kılınan namazın ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleriyle vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

El yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanmıştı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Önk, 1998 doğumlu ve evliydi.

Tedavi edilmek üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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