Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in ailesine acı haber verildi

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

Şehidin Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine gelen askeri yetkililer, yakınlarına acı haberi verdi.

Şehidin yakınları ve mahalleliler de haberin duyulması üzerine Sevim'in babaevine taziyeye geldi.

Taziyeleri şehidin babası Diami Sevim ve amcası Yasin Sevim kabul etti.

Şehit ailesinin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Memleketi Aksaray'da toprağa verileceği öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in ailesi de defin işlemleri için yola çıktı.

Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'ndeki bir üs bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan Uzman Çavuş Sevim, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.???????