Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı - Haberler

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Kemik'in Kavakpınar Mahallesi Pazar Sokağı'ndaki babaevinin yanına taziye çadırı kuruldu. Sokağa Türk bayrakları asılırken taziye çadırında şehit için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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