Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş Kadir Kemik Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, gece sat 01.30 sıralarında şehit düştü. Zonguldaklı Uzman Çavuş Kadir Kemik'in naaşı, ikindi namazını müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde yapılan şehit töreninin ardından Pendik Kavakpınar Koca mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Kadir Kemik'i son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri camiye akın ederken acılı aile ise gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Garnizon ve 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve şehidin ailesi yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Güncel Yerel Güncel Haberler

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