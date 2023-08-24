Şehit uzman çavuşun cenazesi, Samsun'a getirildi

Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in (31) cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in (31) cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları karşıladı. Şehidin babası İsa Demir, annesi Hatun Demir ve polis memuru eşi Sultan Demir ise ayrı uçakla geldi. Şehit Demir'in cenazesi, cenaze aracıyla Samsun'un Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in cenazesi, yarın memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine götürülüp, törenle toprağa verilecek.