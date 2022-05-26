Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi - Haberler

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

AA - Şahin Özmen - Güncel
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Meral'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, şehidin Küçüktaşlık köyündeki babaevine gelerek, anne Şakire ve baba Fahri Meral'e acı haberi verdi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehidin cenazesinin, bugün ikindi vakti Sorgun Belediye Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Küçüktaşlık köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Piyade, Yozgat, Terör, Şehit, Güncel, Haberler

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