Üye Girişi
Haberler

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, Muş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, Muş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş'ta düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Şehidin naaşı, Merkez Camisi'nde dualar eşliğinde uğurlandı. Törene, askeri yetkililer ve birçok davetli katıldı; Abakay'ın ailesine Türk bayrağı ve şehit fotoğrafı verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Abakay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sungu beldesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir cenaze namazını kıldırarak dua etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Muş Valisi Avni Çakır, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve askeri görevliler, şehidin yakınlarını teskin etti.

Cenaze aracıyla beldedeki mezarlığa götürülen şehit Abakay'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Çakır ve Tümgeneral Atay, Abakay'ın ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin silah arkadaşlarıyla da telefonla görüntülü konuşan Alpay, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin. Bu ülkenin ve milletin başında çok büyük felaketler var ama inşallah bu alçakların hepsinin sonunu getireceğiz. Milletimize tuzak kurmak ve kötülük yapmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Hepinizi alınlarınızdan öpüyoruz, muhabbetle kucaklıyoruz." dedi.

Törene, şehidin yakınları, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

Yerel Haberler Piyade Güncel Irak

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
Karadut SON BÖLÜM izle! Karadut 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Karadut dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Karadut dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Bağcılar, Sultangazi, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Karadut dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Karadut konusu ne, Karadut dizisi ne anlatıyor? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 23-24 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Eylül Bornova, Karabağlar, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Gaziantep FK Trabzonspor maçı nereden izlenir? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });