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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Naaşı Memleketine Getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın naaşı, Türk bayrağına sarılı olarak Muş'a getirildi. Naaş, önce baba evine ardından Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehidin cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek. Törene çok sayıda resmi ve yerel yetkili katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın naaşı, memleketi Muş'a getirildi.

Şehit Abakay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

Tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına taşınan şehidin naaşı, önce Sungu beldesindeki babaevine, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şehit Abakay'ın naaşı, yarın öğle namazının ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.

Törene Vali Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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