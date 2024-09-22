Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Babaevine Türk Bayrağı Asıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Muş'taki evine Türk bayrağı asıldı.

Merkeze bağlı Sungu beldesindeki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye 23 yaşındaki oğullarının şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.

Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, aile yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi.

Abakay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı, yarın öğle namazı vaktinde beldedeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.