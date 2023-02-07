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Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın ailesine şehadet haberi verildi

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Şehit Piyade Er Eren Taşkın'ın ailesine şehadet haberi verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler sonucu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler sonucu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, şehit Eren Taşkın'ın şehadet haberini, Bayraklı ilçesi Nafiz Gürman Mahallesi'nde yaşayan annesi Dursune Taşkın'a verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin 4 gün önce birliğine teslim olduğu öğrenildi.

Şehidin arkadaşı Hira Beyt Doğan, "Asker eğlencemiz vardı. Burada hep beraber eğlendik. Bugün şehit haberini aldım. Hala olayın şokundayım. Çocukluğumun beraber geçtiği, her şeyimizi paylaştığım arkadaşımı bugün şehit verdim. Kötüyüz, üzgünüz. Deprem olaylarının, hepsinin etkisindeyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

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Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

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