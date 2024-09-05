Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan son yolculuğuna uğurlandı -(HABER VE EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

PENÇE 1-2 Harekat Bölgesi'nde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan (39), memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, saat 04.30'da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Kara yoluyla götürüldüğü Senirkent Devlet Hastanesi'nin morguna konulan şehidin cenazesi, öğleye doğru helallik alınması için köydeki ailesinin evine getirildi. Gözyaşlarıyla karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra köy meydanında hazırlanan tören alanına konuldu.

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Milletvekili Yalım Halıcı, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin babası Harun, annesi Gülümser, eşi Nazan ve kardeşi Elif Ayan, tören alanında zorlukla ayakta durdu. Öğle namazının ardından cenaze namazını Isparta Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Tören mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, top arabasına konularak bando eşliğinde götürüldüğü Gençali köyü mezarlığında toprağa verildi.

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ