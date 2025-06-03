Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi

Şehit Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın adı Adana'da bulvara verildi
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Görev uçuşundayken 1977 yılında şehit olan Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın ismi Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bulvara verildi.

Görev uçuşundayken 1977 yılında şehit olan Pilot Teğmen Fehmi Alemdar'ın ismi Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bulvara verildi.

Şehit Fehmi Alemdar'ın isminin bulvara verilmesi için Büyükşehir Belediye meclisinde karar alındı.

Bu kapsamda Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir bulvara şehidin ismi verildi.

Şehidin adının verildiği bulvarda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehidin yeğeni Gökhan Tüccar, törende, dayısının adının yıllar sonra bir bulvara verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Murat Alemdar da amcasının isminin sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve katılımcılara lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
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