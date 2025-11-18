Haberler

Hırvatistan'da şehit olan Pilot Hasan Bahar için helallik alındı

Güncelleme:
HIRVATİSTAN'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar için (39) İstanbul'daki evnin önünde helallik alındı.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra hava muhalefeti nedeniyle havaalanına geri dönüş yapan yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatı kesilmiş ve uçağın Senj kenti yakınlarında enkazına ulaşılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu. Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bahar'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni öncesi Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından cenaze yüzlerce kişinin eşliğinde Avcılar Merkez Ulu Camii'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
