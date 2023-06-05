Şehit Pilot Cengiz Oruç'un İsmi Verilen İlkokul Öğrencileri Havacılık Şube Müdürlüğü'nde Ağırlandı

ADIYAMAN'da 2002'de görev uçuşunda şehit olan Diyarbakırlı Pilot Cengiz Oruç'un ilkokulu okuduğu ve isminin verildiği kırsal Küçükakören Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim gören 50 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Havacılık Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada öğrenciler, helikopterlere bindirildi. Şehidin kız kardeşi Fatma Oruç da etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Oruç, 'Çocukların hepsinin diplomalarında Şehit Pilot Cengiz Oruç yazacak. Bu bile büyük bir şey, ismi ölümsüzleşti. 2 oğlum var, pilot olmak istiyorlar, ben de dayıları gibi pilot olmalarını çok istiyorum. Ülkeye bir şeyler katmalarını istiyorum' dedi.

Diyarbakırlı Pilot Cengiz Oruç, 28 Mayıs 2002'de Adıyaman'da görev uçuşundaki kazada 36 yaşında şehit oldu. Şehit pilotun ismi, ilkokulu okuduğu Sur ilçesi kırsal Küçükakören İlkokulu'na verildi. Şehit pilotun ölüm yıl dönümünün Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna denk gelmesi nedeniyle ertelenen anma töreninin yapılmasının ardından okulda eğitim gören 50 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Havacılık Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı. Havacılık Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan helikopterlere bindirilen öğrencilere, özellikleri anlatıldı. Diğer emniyet araçları gösterildi. Etkinliğe İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Demiray, Havacılık Şube Müdürü İsmail Mert, Trafik Denetleme ve Motosikletli Yunus timlerinden oluşan polis ekipleri ve Şehit Pilot Cengiz Oruç'un kız kardeşi Fatma Oruç da katıldı. Çocuklar sürekli havada gördükleri helikopterleri ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşadı. Programın ardından 'Boyka' isimli polis köpeğinin gösterisi izlendi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

'AĞABEYİM AİLEMİZDE İLK OKUYAN KİŞİYDİ'

Şehit Pilot Oruç'un kız kardeşi Fatma Oruç, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine düzenledikleri etkinlik için teşekkür ederek, 'Ağabeyim ailemizde ilk okuyan kişiydi. Pilot oldu, bize de ışık oldu. Biz de onun izinde böyle devam ettik. Hatta ailede ilk okuyan kız da ben oldum. 28 Mayıs 2002'de ağabeyimi maalesef kaybettik. Görev şehidi olarak vefat etti. Bugün de benim için o kadar duygusal bir an ki, sanki hepsi onun gibi. O yüzden çok duygusalım. İnanılmaz etkilendim. Benim için çok iyi oldu. Çocuklarımın dayılarıyla gurur duyması için o kadar neden vardı ki bunu da görmeleri benim için çok iyi oldu. Çocukların hepsinin diplomalarında Şehit Pilot Cengiz Oruç yazacak. Bu bile büyük bir şey, ismi ölümsüzleşti. 2 oğlum var, pilot olmak istiyorlar, ben de dayıları gibi pilot olmalarını çok istiyorum. Ülkeye bir şeyler katmalarını istiyorum' dedi.

'BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN ŞEY, HELİKOPTERLERDİ'

Öğrencilerden Nubahar Yılmaz, çok mutlu olduklarını ve helikopterleri çok beğendiklerini söyledi. Efraim Tanrıkulu ise, 'Beni en çok etkileyen şey, helikopterlerdi. Boyka'nın gösterisi güzeldi. Çok eğlenceliydi. Motosiklet de çok güzeldi' diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Demiray da öğrenciler misafir etmekten duydukları mutluluğu dile getirerek, 'Öncelikle okulun adı beni çok etkiledi, ben de çocukluk yıllarıma döndüm ve duygulandım. Sizleri burada misafir ederek polis ağabeylerinizi görmenizi ve okulunuzun ismini taşıyan şehidimizin yaptıklarını anlatmak istedik. Sizlerin de Şehit Pilot Cengiz Oruç gibi vatana millete faydalı birer birey olacağınızdan şüphem yoktur. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.