Şehit Pilot Albay Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı

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Libya'da görev yapan ve kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in şehadet haberi İzmir'deki babaevine ulaştı.

Libya'da görev yapan ve kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in şehadet haberi İzmir'deki babaevine ulaştı.

Yetkililer, şehidin Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasına şehadet haberini verdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Evin balkonuna Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehidin ağabeyi Aşkın Maden, çok üzgün olduklarını söyledi.

Maden, kardeşinin görev süresinin bitmesine yaklaşık 1 ay kaldığını belirterek, "Görev süresinin bitmesini ve dönmesini bekliyorduk. Telefonda konuştuğumuz zamanlarda iyi olduğunu söylüyordu. Biz şehit haberlerini televizyonda görürdük, taziye ziyaretine giderdik. Aynı şeyi biz yaşadık, başımıza geldi. Artık biz de şehit ailesi olduk. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti İzmir'de düzenlenecek törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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