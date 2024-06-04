Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi ailesine ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meydana gelen eğitim uçağı kazasında şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı. Yetkililer, şehidin babası Mehmet Yüksel Özen'in evine giderek, şehadet haberini verdi. Şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, komşuları taziyelerini iletti ve babaevinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı.

Yetkililer, şehidin Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yüksel Özen'in evine gelerek, şehadet haberini verdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları, baba Mehmet Yüksel Özen ve yakınlarına taziyelerini iletti, babaevinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehidin annesi Zarife Özen'in 1978 yılında vefat ettiği, İzmir'de 9 yaşındaki kızıyla ikamet eden eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gökhan Özen Eskişehir Kayseri Albay Pilot Baba Savunma Kaza Güncel Haberler

'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok
title