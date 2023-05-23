Şehit özel harekat polisi Necmi Çakır'ın adı kütüphanede yaşatılacak

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 5 Kasım 2015'te terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Necmi Çakır'ın adına Trabzon'un Of ilçesinde kütüphane yapılacak.

Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı eğitime destek ve şehit Necmi Çakır'ın adının yaşatılması için Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde kütüphane yapma kararı aldı.

Karar doğrultusunda Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ile Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kütüphane yapılmasına ilişkin iş birliği protokolü, Kaymakamlık makamında imzalandı.

Protokol imza törenine, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Davut Çakıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Kayıkçı katıldı.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, vatan ve millet uğrunda hayatını kaybeden şehitlerin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onun için zaten daha önce Of Anadolu Lisemizin adını Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi olarak değiştirmiştik. Şehidimiz için her yıl okulda anma programları düzenliyoruz. Çakıroğlu Eğitim ve Kültür Vakfının şehidimiz adına böyle taleple gelmesi bizleri mutlu etmiştir. Şimdi artık şehidimizin adı eğitim ve kültür yuvası kütüphanede de yaşayacak. Değerli vakıf yönetimine ve Çakıroğlu ailesine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Vakıf başkanı Çakıroğlu ise aile olarak eğitime önem veren bir gelenekten geldiklerini ifade ederek, "Ailemizin şehidi olan Necmi Çakır adını okullarında yaşatan Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi idarecilerinden gelen talebe kayıtsız kalamadık ve harekete geçerek işbirliği protokolü imzaladık. Bizlere kolaylık sağlayan ve makamında ağırlayan Sayın Kaymakamımız Yiğit Yaşar Demirer'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürümüz Ahmet Kayıkçı'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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