Şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu.

Mevlit programı Zafer Mahallesi Kervan Sokak'ta şehidin evinin önünde gerçekleştirildi.

Burada şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek, Belediye Başkanı Ali Avan, 15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit Konuk'un Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki kabri de ziyaret edildi.