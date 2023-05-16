Şehit Özcan İlhan'ın Arnavutköy'deki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın İstanbul Arnavutköy'deki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın İstanbul Arnavutköy'deki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın şehadet haberi, Arnavutköy Fatih Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Türk bayrakları asılan evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin ailesinin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin baba ocağının yer aldığı sitedeki birçok evin balkon ve pencerelerine de Türk bayrakları asıldığı görüldü.