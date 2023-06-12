Şehit Onur Yaman Beypazarı'nda anıldı

Diyarbakır'da vatani görevini yaparken kaza sonucu şehit olan Ulaştırma Er Onur Yaman, ölüm yıl dönümünde Beypazarı'nda kabri başında anıldı. Mevlit okutuldu ve şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

Şehit Onur Yaman Beypazarı ilçesinde kabri başında anıldı.

Diyarbakır Kolordu Grup Karargah Bölük Komutanlığında 2017 yılında er olarak vatani görevini yaptığı sırada, diğer nöbetçinin silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Ulaştırma Er Onur Yaman için ölüm yıl dönümünde Hamzalar Camisi'nde mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından şehitlikte şehit Yaman'ın kabri ziyaret edilerek, dua edildi.

Mevlit ve şehitlik ziyaretine şehidin annesi Sultan, babası Muhammed Yaman ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.