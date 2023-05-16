ŞEHİT ÖLMEZ'İN KOCAELİ'DEKİ EŞİ, MERSİN'E GİDİYOR

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Kocaeli İzmit'te yaşayan eşi Melek Ölmez (36), acı haberin alınmasının ardından askerlerle, cenaze törenine katılmak üzere, Mersin'in Tarsus ilçesine doğru yola çıktı. Haberi veren askeri personel ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikologlarıyla evden çıkan Melek Ölmez'e komşuları ve akrabaları da eşlik etti. Beraberindekilerle kara yoluyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na yola çıkan şehit eşi Melek Ölmez, tarifeli uçakla cenaze törenine katılmak üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gidecek. Şehit eşinin yaşadığı evin önü ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı akrabalarının da taziyeleri kabul ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel