Şehit öğretmenin ismi petrol kuyusuna verildi

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda bulunan petrol kuyusuna ismi verilen öğretmen şehit Aybüke Yalçın'ı babası Sadık Yalçın, 'Terör örgütü PKK tarafından o bölgenin sanki bir kurtarılmış bölge gibi kamuoyuna lanse edilmesi karşısında verilen en güzel cevap budur' dedi.

ŞIRNAK'ta Gabar Dağı'nda bulunan petrol kuyusuna ismi verilen öğretmen şehit Aybüke Yalçın'ı babası Sadık Yalçın, "Terör örgütü PKK tarafından o bölgenin sanki bir kurtarılmış bölge gibi kamuoyuna lanse edilmesi karşısında verilen en güzel cevap budur" dedi.

PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit ettiği müzik öğretmeni Aybüke Şenay Yalçın'ın ismi, Gabar'da bulunan petrol kuyusuna verildi. Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, petrol kuyusuna şehit kızının isminin verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Baba Yalçın, "Terör örgütü PKK tarafından o bölgenin sanki bir kurtarılmış bölge gibi kamuoyuna lanse edilip, terör çeteleri ve onların meclisteki sözcüleri olan ne idüğü belirsiz insanların o bölgeyi kendilerine aitmiş gibi göstermeleri karşısında verilen en güzel cevap budur bence. Aybüke öğretmenin oraya isminin verilmesi, daha önce de bir başka kuyuya başka bir şehit kızımızın isminin verilmesi bizleri memnun eden gelişmelerdir. PKK ile mücadelede de devlet gereğini yapacak, bu hainlerin peşini bırakmayacaktır. Bırakmadıklarını da görüyoruz" diye konuştu.