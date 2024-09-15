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Tunceli'de 30 Yıl Sonra Şehit Öğretmen Rüstem Şen Anıldı

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Tunceli'de 30 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen öğretmen Rüstem Şen, Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı. Düzenlenen programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Şehidin kabrinde dua edilerek mevlit okutuldu ve ilçe protokolü, öğretmenin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Tunceli'de 30 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen öğretmen Rüstem Şen Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 1994 yılında şehit edilen öğretmen Şen'in, Ağın'daki kabrinde düzenlenen programa Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Müftüsü Murat Karakaya şehidin kabrinde dua etti.

Şehit için Ağın Merkez Kebir Camisi'nde de mevlit okutuldu.

İlçe protokolü daha sonra şehit öğretmenin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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