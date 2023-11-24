Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

GÜMÜŞHANE - Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane'ye dönerken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak 2017 yılında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kabri başında anıldı.

Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki kabri başında gerçekleştirilen programda Muhammet Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve meslektaşları Necmettin öğretmenin kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

Necmettin öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay ve abisi Ahmet Yılmaz'ın da hazır bulunduğu törende il dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamayan Vali Alper Tanrısever ise telefonla anne ve babayla görüştü.

"Bu topraklar kıymetini şehit kanlarından alıyor"

Programda konuşan Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, "Bu topraklar kıymetini şehit kanlarından alıyor. Bu topraklarda ne Necmettin Yılmaz'lar bitecek ne Aybüke öğretmenler bitecek. Bu topraklar asla hainlere, terör örgütlerine teslim edilmeyecek" dedi.

"Bu şerbet acı ama onurların da en büyüğü"

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabri başından tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, nice yarınlar dilerim. Bu savaş yeni başlamadı. 1071'den beri bu ülkenin içinde hak ve batıl savaşı veriliyor. Allah devletimizi, milletimizi muzaffer eylesin diye dua ediyoruz. İyi ki bu milletin bir ferdi, evladıyız. Hz.Hamza'dan beri şehadet şerbeti içen İslam alemi ne yazık ki acı olarak bize de dokundu. Bu şerbet acı ama onurların da en büyüğü" diye konuştu.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 24 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.