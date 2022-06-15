Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesinin mutlu günü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi, oğullarının mezuniyet töreninde duygulu anlar yaşadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikamet eden baba Sadık ve anne Zehra Yalçın, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan oğulları Atıf Aybars Yalçın'ın Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyum'da yapılan mezuniyet törenine katıldı.

Kızının acısını unutarak oğlunun mezuniyeti ile mutlu olan baba Sadık Yalçın, AA muhabirine, kızlarının ardından oğulları ile de mezuniyet töreni yaşadıklarını söyledi.

Atıf Aybars'ın ablasının şehit olmasının hemen ardından sınava girdiğini ve Karabük Üniversitesini kazandığını ifade eden Yalçın, oğulları ile birlikte Karabük'e yerleştiklerini ve burada yaşadıklarını anlattı.

Oğlunun bilgisayar mühendisi olduğunu belirten baba Yalçın, "Bugün mezun günü, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Allah bizim çocuğumuza ve tüm çocuklara yardım etsin. Bu devlete ve millete hizmet etmeyi nasip etsin." diye konuştu.