Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesinin evlat acısı dinmiyor - Haberler

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan ailesinin evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Safranbolu ilçesinde ikamet eden baba Sadık Yalçın, AA muhabirine, kızı olmadan geçen 5 yılın hüznünü yaşadıklarını anlattı.

Kızının öğretmen olmasından ve mesleğini sürdürdüğü yıllardan bahseden Yalçın, kızının PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirterek, Allah'ın kimseye bu acıyı yaşatmamasını diledi.

Yalçın, Türkiye'de teröre karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hainlerin kökünün kazınması tabii ki millet olarak bizleri memnun eder. Askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz ve onların başındaki siyasi irade, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, diğer kurumlarımız mümkün olduğu kadar bunların temizlenmesine kendilerini adeta vakfetmişler. İnşallah sonu gelecek bu hainlerin. Dışardan gelen saldırıları güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz mutlaka karşılayacaktır ama bir de içeride olanlar var."

Bunların içeride de destekçilerinin olduğunu söyleyen Yalçın, "İnşallah onların da üstesinden, hakkından Anadolu insanı gelecektir. Bizler uyanık olmalıyız. Devletimize, güvenlik güçlerimize yardımcı olmalıyız." dedi.

Yalçın, şehit olmasının ardından kızına devletin ve milletin sahip çıktığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Kızım şehit olduktan sonra Anadolu'nun birçok yöresine gittim. Gördüğüm; önce devletin kurumlarının Aybüke nezdinde bütün şehit öğretmenleri sahiplenmesi, Anadolu insanının sahiplenmesi, biz memnun oluyoruz sahiplenilmesine. Gönül isterdi ki bu olay olmasaydı ama gerektiğinde de insanımız çok güzel sahipleniyor. Her daim onları anmaktan geri durmuyor. Türk milleti sağlam bir millettir. Genlerinde bozukluk yoktur. Şehitlere, gazilere, mağdurlara sahip çıkması, Türk milletinin asil olduğunu gösterir."