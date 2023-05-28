Şehit oğlunun yanına defnedildi

Şırnak'ta 1989 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komando Onbaşı Ömer Balkan'ın annesi Sevim Balkan, 33 yıl sonra vefat etti ve oğlunun mezarının yanına defnedildi. Cenazeye Turgutlu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve şehit aileleri katıldı.