Şehit oğlunun hayrı için okul, cami ve Kur'an kurslarının boya işlerini yapıyor

Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hayrı için okul, cami ve Kur'an kurslarının boya işlerini yapıyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) boyacılık mesleğini yapan babası Hasan Alan (45), oğlu için hayırda bulunmak amacıyla yeni yapılan ya da bakım duyulan okul, cami ve Kur'an kurslarının boya işçiliğini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Alan, 9 ayda 3 okul, 3 cami ve 2 Kur'an kursunun boya işlerini yaptı.

Son olarak yaşadığı Güneykent Mahallesi'nde kaba inşaatı tamamlanan caminin boya işçiliğini üstlenen Alan, boya yaparken zaman zaman yanında götürdüğü 5 yaşındaki oğluna verdiği öğütlerle vatan ve millet sevgisini aşılıyor.

"Şehitlerimizin ismi anıldığında gururlanıyorum"

Hasan Alan, AA muhabirine, vatanseverliğin vatanını, milletini ve bayrağını tutkuyla sevme ve bu uğurda her türlü özveride bulunma olduğunu söyledi.

Çocuklarını hep bu duyguyla yetiştirmeye ve onlara örnek olmaya çalıştığını belirten Alan, şöyle konuştu:

"Şehit oğlumun hayrı için cami, Kur'an kursu ve okulların boya işçiliğini yapıyorum. Bunu yaptığım zaman bir şehit babası olarak şehitlerimizin ismi anıldığında gururlanıyorum, mutlu oluyorum. Şehitlerimizin ismi daima anılsın, unutulmasın, onların hayırları daima her yerde söylensin, şehitlerimize nasıl değer verdiğimizi herkes bilsin istiyorum. Şu ana kadar Elazığ genelinde 3 okul, 3 cami ve 2 Kur'an kursunun boya işçiliğini yaptım."

Şehit oğlunun hayrına yaptığı boya badana işlerine zaman zaman küçük oğlu Fatih Ahmet'i de götürdüğünü anlatan Alan, ona öğütler vererek şehitliğin, vatan ve millet sevgisinin önemini kavratmaya çalıştığını dile getirdi.

Alan, şunları kaydetti:

"Benim üç oğlum vardı, birini vatan için şehit verdim. En küçük oğlum Fatih Ahmet. Onu da kendimle beraber işe götürdüğüm zaman, bu işleri yaptığı zaman en azından hayırsever olsun, devlet ve millete karşı özverili olmayı öğrensin, bilsin istiyorum. Ona öğütler veriyorum, vatan, millet ve bayrak sevdasını şimdiden öğrensin, büyüdüğünde yaptığı bu hayır işini hatırlasın istiyorum. Allah'ın izniyle büyüdüğünde onu da asker yapacağız, devlete bu yolda hizmet edecek."

Mahalle muhtarından şehit babasına teşekkür

Güneykent Mahalle muhtarı Necati Karataş ise Hasan Alan'ın şehit oğlu için yaptığı hayır işleri ile örnek olduğunu ve farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Karataş, "Mahallemizde oturan Alan, camimizin boya işini duyduğu an hemen bize müracaat etti ve boya işini kendisinin üstleneceğini, bunu şehit oğlunun hayrına yapacağını söyledi, bizleri çok mutlu etti. Sadece camimizle kalmadı, bununla beraber bir okulumuzu da şehidimizin hayrına boyadı. Bu duyarlılığından dolayı mahallem adına kendisine teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.