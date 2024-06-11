Samsun'da Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencilerinden tiyatro gösterisi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencileri, yıl sonu tiyatro gösterisi düzenledi. Okulun tiyatro kulübü, Jules Verne'in '80 Günde Devri Alem' adlı romanını sahneledi. Öğrenciler, sosyal bilgiler öğretmeni Harun Tırpancı tarafından verilen tiyatro eğitimi sonrasında okulun salonunda gösterilerini sergiledi. Kostümleri ve performanslarıyla beğeni toplayan öğrenciler büyük alkış aldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Şehit Nejat Yaman Ortaokulu öğrencileri, yıl sonu tiyatro gösterisi sahneledi.
Okulun tiyatro kulübü, ünlü yazar Jules Verne'in "80 Günde Devri Alem" adlı romanını canlandırdı.
Sosyal bilgiler öğretmeni Harun Tırpancı tarafından verilen tiyatro eğitiminin ardından öğrenciler, yıl sonu gösterisinde okulun salonunda gösterilerini sundu.
Öğrenciler, giydikleri kostümler ve sergiledikleri performanslarla beğeni topladı.