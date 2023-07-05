Şehit Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Anne ve Babası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Ziyaret Etti

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anne ve babası, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Kurtulmuş, görüşme sonrası şehit Yalçın'ın önemini vurgulayarak, Allah rahmet eylesin dedi.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anne ve babası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22 Yaşında şehit olan Öğretmen Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın'ı TBMM Başkanlık Makamı'nda kabul etti. Kurtulmuş görüşmenin ardından, "Allah rahmet eylesin, Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde; milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu. Allah sizleri ve bizleri cennetinde kavuştursun. O sizin evladınızdı, artık hepimizin evladı oldu. Ruhu şad olsun" dedi. (DHA)