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Irak'ta şehit olan askerin eğitim için İzmir'e uğurlanma anları görüntülendi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın, görev öncesi eğitim için İzmir'e uğurlandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şehit Atar'ın cenazesinin yarın Ordu'da düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığında defnedilmesi planlanıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın, görev öncesi eğitim için İzmir'e uğurlandığı görüntüler ortaya çıktı.

Atar'ın, 24 Temmuz 2023'te Samsun'un Terme ilçesinden, görevi öncesi yaklaşık 4 ay eğitim alacağı İzmir'e uğurlandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 22 yaşındaki Atar'ın yanındakilerle vedalaşarak otobüse bindiği anlar yer alıyor.

Şehit Atar'ın cenazesinin, yarın Ordu'nun İkizce ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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