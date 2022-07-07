Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi - Haberler

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Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

AA - Savaş Güler - Güncel
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Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına gitti. Yetkililer, baba Bayram ile anne Yasemin Koca'ya oğullarının şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, haberin duyulmasıyla Koca ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip İçeri Çumra Mahallesi'nde toprağa verilecek.

AA / Savaş Güler - Güncel

Mustafa Koca Konya Güncel Haberler

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