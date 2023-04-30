Şehit Muhammed Koçak'ın Van'daki evine Türk bayrakları asıldı

Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan 2 askerden 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın, Van'ın Erciş ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

Koçak'ın şehadet haberi, yetkililer tarafından Erciş ilçesindeki ailesine verildi.

Haberin ardından şehidin Gölağzı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı, yakınları ve ilçe sakinleri de eve gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.

Evinde taziyeleri kabul eden şehidin babası Mahmut Koçak, haberi komutanlardan aldıklarını söyledi.

Oğlunun nişanlı olduğunu dile getiren Koçak, "Vatan sağ olsun. Çarşamba günü yola çıkacaktık, bilet almıştık. Gelinimin ziyaretine gidip söz kesip bayramdan sonra düğün yapacaktık. Kader böyleymiş, her zaman helallik istiyordu. Çarşamba günü İstanbul'a gelinimin ziyaretine gidecektim. Bayramlığını götürecektim. Sabah oğlumla görüntülü görüştüm, onunla gülerek konuştum ama şehadet haberi geldi." diye konuştu.