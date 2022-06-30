Şehit mezarlarına 'PKK' yazan sanığa tahliye

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, şehit mezarlarına 'PKK' yazan ve önceki duruşmada şehitlere küfreden Ferhat Şahin'in (20), tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliyesine karar verildi. Şahin için Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu da beklenecek.

Körfez ilçesinde bulunan şehitlikte, 6 Kasım 2021'de meydana gelen olayda; 2015 yılında Siirt'te şehit olan Emre Kaan Arlı, 2006'da Hakkari'de şehit olan Halil İbrahim Arslan, 1996'da Sivas'ta şehit olan Düzgün Kılavuz ve 1995'te Bingöl'de şehit olan Başar Baran Varlı'nın mezarlarına 'PKK' yazan kişi, sosyal medyadan fotoğrafları da paylaşarak küfretti. Polisin kimliğini belirlediği Ferhat Şahin, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe çıkarıldı.