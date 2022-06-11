Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi - Haberler

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Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit düzenlendi.

Kamlık Mahallesi Camisi'nde şehidin ailesi tarafından düzenlenen mevlide Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı.

Mevlitte Çon ile tüm şehitler için dua edildi.

Kaymakam Nayman, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana borçlarını canlarıyla ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Hisarcık Samsun Havza Güncel Haberler

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