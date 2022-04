Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Kamlık Mahallesi Camisi'nde düzenlenen mevlide şehidin ailesinin yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlitte Çon ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edildi.

Mevlidin ardından Zeybek, Nayman ile Özdemir, şehidin babası Alpay Çon'a taziye dileklerini iletti.

Zeybek, "Sizin için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Nayman da şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz." dedi.