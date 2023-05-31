Şehit kızının isteği yerine geldi babasının adı verilen zırhlı araç göreve başladı

Şırnak'ta 2015 yılında şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın kızı Zeynep'in babasının isminin zırhlı araca yazılma isteği kabul olunca tüm aile duygu dolu anlar yaşadı

ADANA - Şırnak'ta 2015 yılında şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın kızı Zeynep babasının isminin zırhlı araca yazılma isteği kabul olunca duygu dolu anlar yaşadı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 13 Eylül 2015'te görev yaptığı Şırnak'ta uygulama noktasına PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit kızı Zeynep Altmış, İnci'ye bir aracın üzerine babasının isminin yazılmasını istedi. İnci'nin talimatıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün bir zırhlı aracına 'Şehit Şahin Altmış' adı verildi.

Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçla birlikte Altmış ailesinin yaşadığı sokağa gitti. Siren sesleriyle balkona koşan şehidin çocukları Zeynep ve Ali Enes ile eşi Özlem Altmış, zırhlı aracı görünce duygulandı. Sokakta bekleyen zırhlı araca dokunan şehidin ailesi, gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafları çektirdi. Şehidin ailesi, içine bindiği zırhlı aracı inceleyip, daha sonra şehir turu attı.

"Teröristlerin üzerine koşup birini etkisiz hale getirmiş"

Eşinin şehit düşmeden önce 2 saldırıdan kurtulduğunu anlatan Özlem Altmış, "2'nci doğu görevi için gitmişti ve 14 ay görev yaptı. Şehit olmadan bir ay önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Eşim o saldırıdan sağ kurtuldu ve teröristler etkisiz hale getirildi. O saldırından 3 hafta sonra da kaldığı lojmana roketatarlı saldırı düzenlediler. Eşim bu saldırıdan da sağ kurtuldu. Son saldırıda ise eşim, kahramanca silahına davranıp, teröristlerin üzerine koşup, birini etkisiz hale getirmiş. Daha sonra bomba yüklü araç patlatıldığında, eşim şehit düşmüş" diye konuştu.

"Görevine devam ediyor olması beni çok duygulandırdı"

Şehidin kızı Zeynep Altmış ise, "Babam şehit olduğu gün evden, 'Babam gitti, bir daha geri dönmeyecek' diyerek çıkmıştım. Şimdi kapımıza onun adının yazılı olduğu zırhlı araç geldi. Bu büyük bir onur ve gurur bizim için. Babam eve gelmese de onun aracının gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması beni çok duygulandırdı" diye konuştu.