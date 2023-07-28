Şehit Kardeş ve Babası Ardarda Hayatını Kaybetti

1995 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Er Ahmet Baş'ın kardeşi Mustafa Baş, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Şehit Babası Mehmet Baş'ta, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

1995 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Kastamonu'nun Azdavay nüfusuna kayıtlı Piyade Er Ahmet Baş'ın kardeşi 45 yaşındaki Mustafa Baş, Kurban Bayramı namazını kılmak için gittiği Pınarbaşı ilçesinde beyin kanaması geçirdi. Cami cemaatinin ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Baş, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Baş, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun ölüm haberini alan şehit babası 70 yaşındaki Mehmet Baş'ta, fenalaşması üzerine Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mehmet Baş'ta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit kardeşi Mustafa Baş ile şehit babası Mehmet Baş'ın cenazeleri, hastanelerin morgundan alınarak Azdavay ilçesine bağlı Kerpiçlik köyüne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Baş ile oğlu Mustafa Baş, Kerpiçli köyünde aile kabristanlığında defin edildi.

Cenaze törenine Vali Avni Çakır, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ile vatandaşlar ve yakınları katıldı. - KASTAMONU