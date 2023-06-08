Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit olduğunu duyurdu. Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan askerimizin cenazesi Çanakkale'de toprağa verilecek.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Milletimizin başı sağ olsun 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın naaşı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderilecek. (DHA)