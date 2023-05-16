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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Güncel Haberler

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve askeri yetkililer, Serkan Ölmez'in şehadet haberini, Ulaş Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ve annesi Elife Ölmez'e verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı operasyondaki çatışmada, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusunun ağır yaralandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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