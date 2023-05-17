Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ölmez, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesi, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi.

PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu"nda şehit düşen Ölmez (39) için Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Tören alanına silah arkadaşlarının omuzlarında getirilen Ölmez'in cenaze namazını, İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı.

Namazın ardından Ölmez'in cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan ve Ömer Erdem ile annesi Elife Ölmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.