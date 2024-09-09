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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi Osmaniye'de defnedildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Aykanat'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, Kümbet köyündeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kümbet Ortaokulu'nun bahçesine götürüldü.

Buradaki törene, şehidin annesi Reşide, kardeşi Toprak Aykanat ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Aykanat, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma osmaniye Kadirli Tunceli Savunma Güncel Ovacık

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