ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ  İLHAN İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde arazi araması sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi gece saatlerinde Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi.Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın Arnavutköy Fatih mahallesindeki evi ile Bayrampaşa Orta Mahallesi Zambak Sokak'da doğup büyüdüğü eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sitenin bahçesine taziye çadırı kuruldu.Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Bayrampaşa Orta Mahalle Zambak Sokak'ta, doğup büyüdüğü baba evinde dualarla karşılandı. Cenazenin getirildiği sırada, şehidin ağabeyi Emrah İlhanlı ve annesi Gülveşin İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Ailesi ve mahalle sakinlerinin helallik vermesinin ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi dualarla, Ataköy Ömer Duruk Camii'ne uğurlandı.

- İstanbul