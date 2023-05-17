Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in cenazesi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Mayik'in naaşı, Bozova'nın Yavuz Selim Mahallesi Saray Caddesi'nde baba evinde helallik alınmasının ardından Hacı Gülli Gül Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Mahmut ve annesi Naime Mayik'e ile yakınları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Salih Ayhan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Bozdağ, şehidin babası ve annesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Gaffar Mayik'in cenazesi camiden çıkarılırken vatandaşlar, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Şehidin naaşı, Bozova Asri Mezarlığı'na getirildi, burada saygı duruşunda bunuldu, Mayik'in biyografisi okundu. Duanın ardından şehit Gaffar Mayik'in cenazesi toprağa verildi.

Yapılan saygı atışından sonra Adalet Bakanı Bozdağ, şehidin babası Mahmut Mayik'e Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi.