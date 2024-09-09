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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Cenazesi Isparta'ya Getirildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi memleketi Isparta'ya ulaştı. Cenaze için Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve çeşitli askeri yetkililer katıldı. Aile bireyleri gözyaşları dökerken, şehidin naaşı ikindi namazının ardından defnedileceği yerin şehitliğe taşındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi.

Şehit Büyükçaylı için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Askeri uçakla Isparta'ya getirilen Büyükçaylı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Törene katılan şehidin annesi Ayşe, babası Osman Sacit ve kız kardeşi Gizem Büyükçaylı gözyaşı döktü.

Dün doğum yapan şehidin eşi Gizem Büyükçaylı Isparta'ya getirilmedi.

Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Antalya il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin cenazesinin ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tunceli Güncel Ovacık

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