Tunceli'de Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş'un Ailesine Acı Haber Ulaştı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine verildi. Aileye haberi ileten Isparta Valisi ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi aktardı. Şehidin ailesi derin bir üzüntü yaşarken, evlerine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin ailesinin Ayazmana Mahallesi'ndeki evine giden Isparta Valisi Aydın Baruş ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini aileye verdi.
Şehidin annesi Ayşe ile babası Osman Sacit Büyükçaylı üzüntü yaşadı.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.