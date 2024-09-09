Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş'un Ailesine Acı Haber Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine verildi. Aileye haberi ileten Isparta Valisi ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi aktardı. Şehidin ailesi derin bir üzüntü yaşarken, evlerine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberi, Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin ailesinin Ayazmana Mahallesi'ndeki evine giden Isparta Valisi Aydın Baruş ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini aileye verdi.

Şehidin annesi Ayşe ile babası Osman Sacit Büyükçaylı üzüntü yaşadı.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tunceli Güncel Ovacık

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Amcanın telefonundaki sır yazışmalar geri gelecek
Kahreden detay! 'Narin'in Elifba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elifba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 8 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne? Doğan Kızılateş kimdir? Şehit Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş kaç yaşında, memleketi neresi? Orhan Burak Büyükçaylı kimdir? Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı kaç yaşında, memleketi neresi? Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Mehmet Aykanat kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat kaç yaşında, memleketi neresi? Narin otopsi sonucu ne? Narin nasıl öldürülmüş?
title